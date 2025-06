Va al festival con la droga, denunciato per spaccio

Va al festival Terminal 3 di Castano Primo con la droga, denunciato giovane di Lainate.

Era tra le centinaia di giovani che si erano radunati per ballare e ascoltare un po' di musica al Terminal 3, il festival di musica che è andato in scena nel weekend scorso a Castano Primo. Ma forse per lui la musica era solo una scusa visto che con sè aveva della droga che stava vendendo. E' così che un 22enne di Lainate, italiano e incensurato, è finito nei guai. Una delle sere dell'evento, i Carabinieri della Compagnia di Legnano che erano presenti, si sono accorti degli strani movimenti del giovane. Così hanno deciso di fermarlo per un controllo. Addosso il 22enne aveva 17 grammi di cocaina suddivisi in dosi, 9 grammi di Mdma (12 pasticche) e 3 grammi di hashish.

La denuncia

Nei suoi confronti è stata emessa una denuncia a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.