Schianto sul cavalcavia dell'A8, tre feriti

Schianto sul cavalcavia dell'autostrada A8 a Legnano.

Incidente sul cavalcavia

L'impatto tra le due auto è stato violentissimo. E' quello accaduto questa notte, sul cavalcavia dell'autostrada A8 all'uscita di Legnano. Era circa l'1.30 quando le due auto, per cause ancora da accertare con chiarezza, si sono scontrate. Da una parte vi era un Suv, dall'altra una vecchia utilitaria.

I soccorsi

Le condizioni delle persone che si trovavano nelle auto sembravano gravissime. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano, in codice rosso l'ambulanza della Croce bianca di Legnano e quella della Croce rossa di Lainate insieme all'automedica dell'ospedale e alla Polizia stradale. Tre le persone rimaste ferite: un ragazzo e una ragazza di 22 anni e un 37enne. Tutti e tre, per fortuna, hanno riportato solo qualche contusione e sono stati portati al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano e in quello della Mater domini di Castellanza.