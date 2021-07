Sbanda e si ribalta nel parcheggio

Si ribalta nel parcheggio dopo aver perso il controllo della sua auto: paura in via D'Annunzio a Canegrate.

Si ribalta in auto

Grande paura lungo la via D'Annunzio di Canegrate: oggi, venerdì 9 luglio 2021, intorno alle 14.30, un giovane al volante della sua auto ha perso il controllo del mezzo finendo ribaltato nel parcheggio che si trova a lato della carreggiata. Nell'impatto è stato abbattuto un cartello e danneggiata una vettura posteggiata.

I soccorsi

In un primo momento le condizioni dell'automobilista sembravano gravissime: sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della Croce Bianca di Legnano insieme all'automedica dell'ospedale, alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco di Legnano. Dopo le prime cure ricevute sul posto il guidatore, 32 anni, è stato portato in ospedale in codice giallo: per lui qualche contusione.

LE FOTO: