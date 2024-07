Determinazione, passione, forza, eleganza, sorrisi, qualche lacrima: il campionato italiano è così, una giostra di emozioni che conclude un percorso fatto di tanta fatica e tanta cura per arrivare preparate a quell’esatto momento sulla pedana più importante. E le ginnaste della Skill di Canegrate si sono fato trovare preparate.

Trasferta da record per la Skill con 2 ori, 7 argenti e 7 bronzi

Le skilline non si sono fatte trovare impreparate. Qualcuna ha coronato il suo sogno, qualcuna l’ha solo sfiorato, qualche altra ha superato i propri limiti e qualcuna non ha colto i frutti sperati, ma tutte ripartiranno da qui con un bagaglio prezioso di esperienza ed emozioni che servirà loro per spiccare il volo verso traguardi più ambiziosi.

È difficile riassumere in numeri l’atmosfera di dieci giorni di gare con migliaia di ginnaste pronte a dare il massimo, con le compagne e le allenatrici che seguono ogni movimento come se fossero loro su quella pedana, con le corse da un campo gara all’altro, con le partenze e gli arrivi, con i genitori che sugli spalti o da casa supportano e trattengono il fiato per esplodere poi in un grande applauso liberatorio.

Nel complesso è stata una trasferta ricca di soddisfazioni: 38 finali, 2 titoli italiani, 7 argenti e 7 bronzi sono un grandissimo risultato che conferma la Ginnastica Skill tra le migliori società italiane.

Tutti i risultati ottenuti

Individuale LB1 A2; Elisa Pucci conquista la finale al nastro chiudendo la sua prova con il bronzo nazionale.

Individuale LB1 A3: Emma Sidoti e Giorgia Borroni si aggiudicano un posto in entrambe le finali. Giorgia conquista il 7° posto alla palla e il 5° alle clavette. Emma ottiene il 7° posto al nastro e l’8° al cerchio.

Individuale LB1 J1: Sofia Montagna accede ad entrambe le finali. Alle clavette chiude all’11° posto, mentre al nastro è 10°.

Individuale LB1 S1: Giorgia Dell’Orto centra entrambe le finali e si aggiudica il bronzo sia al cerchio che alla palla.

Individuale LC1 A4: Giorgia Biondi conquista la finale al nastro dove ottiene il 7° punteggio. Ginevra Lampugnani nella finale alla palla ottiene il 5° punteggio.

Individuale LC2 J2: Splendido bronzo all-around per Melania Cortesi Lauria. Nelle finali Melania è vicecampionessa nazionale alla fune, mentre la compagna Emma Parini si aggiudica il bronzo al nastro e sfiora il podio, chiudendo in 4° posizione la finale alla palla.

Individuale LC2 J3: Martina Colombo si qualifica per entrambe le finali e ottiene il 6° posto alle clavette e il 7° alla fune. Sara Messina nella finale alle clavette conquista il 5° posto.

Individuale LC2 S1: Dominio Skill in questa categoria con Rachele Monaco vice campionessa italiana all-around e Camilla Marinoni al terzo posto. Nelle finali di specialità Rachele si laurea campionessa italiana al nastro ed è vicecampionessa italiana alla fune. Camilla chiude al 10 posto sia la finale al cerchio che quella alla palla. Carolina Toso entra in finale alle clavette e termina la sua prova in 8° posizione.

Individuale LD A2: Sofia Splendore accede alla finale alla palla dove conquista il 9° posto.

Individuale LD J1: Usai Sara è vicecampionessa italiana alla palla.

Individuale LE J1: Chiara Bertelli conquista il bronzo nella finale alla fune

Individuale LE J3: Noemi Liardo è la campionessa italiana alla fune. La compagna Gaia Tandin centra tutte e tre le finali di specialità. Chiude a un soffio dal podio la finale alla fune ed ottiene il 5° posto alle clavette e l’8° al nastro.

Individuale LE S2: Agata Lucchini è vicecampionessa italiana al nastro, mentre Sofia Croce chiude la sua finale al cerchio in 8° posizione.

Insieme LB1 Allieve: Giorgia Borroni, Celeste Delgado e Emma Sidoti entrano nella finale riservata alle migliori 10 squadre italiane e con un’ottima esecuzione si aggiudicano la 6° posizione.

Insieme LD2 Open: Carolina Cappellotto e Noemi Turchetti si laureano vicecampionesse italiane

Serie D LC Open: Martina Colombo, Sara Messina, Camilla Marinoni, Rachele Monaco e Carolina Toso terminano la loro finale in 20° posizione.

Serie D LE Open: Carlotta Barile, Chiara Bertelli e Sara Usai, al primo anno nella categoria Open non si fanno intimorire dalle avversarie più grandi e in finale chiudono all’8° posto.

Una menzione particolare va alla piccola Agnese Fornara, alla sua primissima gara che, pur non raggiungendo le finali, stupisce tutti eseguendo su una pedana così importante due esercizi frizzanti a corpo libero e palla.

Complimenti anche a tutte le altre skilline impegnate in questa competizione: tutte quante hanno portato grinta, determinazione, emozioni sulla pedana nazionale e hanno ottenuto ottimi riscontri del lavoro svolto in palestra.

Ora le ginnaste saranno impegnate negli ultimi allenamenti per perfezionare le nuove difficoltà e maestrie e poi vacanza, per ricaricare le pile in vista della nuova stagione che si annuncia intensissima.