Rimane incastrato nella biologica per recuperare il cane: salvato dai pompieri

Incastrato nella biologica per salvare il cane che vi era finito dentro: tragedia sfiorata a Canegrate.

Incastrato nella biologica per salvare il cane

Stava effettuando dei lavori nella fossa biologica nel suo giardino, all'improvviso il suo cane vi è finito dentro. Allora, imprudentemente, si è calato dentro per recuperare l'animale, rimanendo incastrato. Tragedia sfiorata la mattina di oggi, lunedì 15 luglio 2024, a Canegrate. Erano circa le 10.30 quando un 77enne si trovava impegnato in alcuni lavoretti nel cortile della sua abitazione di via Arezzo. L'anziano era impegnato intorno alla fossa biologica quando il suo quattrozampe vi è finito dentro. Allora l'uomo si è calato dentro per cercare di recuperarlo ma vi è rimasto incastro.

I soccorsi

Subito allertati, sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce bianca di Legnano, insieme all'automedica dell'ospedale e ai Vigili del fuoco. Sono stati i pompieri ad estrarre l'uomo e il cane. Dopo le prime cure sul posto, il 77enne ha rifiutato il trasporto in ospedale.