Trovato con oltre 600 grammi di cocaina: arrestato dai Carabinieri a Canegrate.

Aveva oltre 600 grammi di cocaina

Con sè aveva della droga, non certo poca. Prima non si è fermato all'alt dei Carabinieri, poi ha cercato di disfarsi di parte della sostanza stupefacente gettandola dall'auto su cui si trovava. Altra sostanza era poi nella sua casa. E' quanto accaduto a Canegrate sabato 29 giugno 2024. E' qui che i Carabinieri avevano allestito un posto di controllo in via Per San Giorgio. E avevano intimato di fermarsi ad un'auto su cui viaggiava un albanese di 41 anni. Ne è così nato un breve inseguimento col fuggitivo che ha gettato un pacchetto dall'auto in fuga.

La droga trovata e l'arresto

L'uomo è stato bloccato in via Bellini. In quel pacchetto lanciato dalla vettura, i militari hanno trovato qualche dose di cocaina. Altro stupefacente è spuntato fuori quando i Carabinieri sono andati a casa del 41enne: qui l'uomo teneva ben 650 grammi di cocaina, suddivisa in ben 1054 dosi. Ma non solo: aveva anche 11 grammi sempre di cocaina ma allo stato solido. E poi materiale per il confezionamento delle dosi, 12.700 euro in contanti provenienti dall'attività di spaccio. L'uomo, che era incensurato, è stato arrestato. Solo i 650 grammi di cocaina gli avrebbero fruttato almeno 50mila euro.