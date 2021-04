Sale sul trolley del fratello ma cade: bimbo di 2 anni in ospedale

Sale sul trolley del fratello ma cade a terra: è successo a Cerro Maggiore

Tutto è successo in pochi istanti: il piccolo che sale sul trolley ma poi finisce a terra. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 aprile 2021, a Cerro Maggiore. Qui un ragazzo, intorno alle 16.30, stava percorrendo la via Boccaccio insieme al fratellino piccoli di soli 2 anni. Il maggiore stava trascinando il suo zaino-trolley. Poi, all’improvviso, il piccolo è salito sul trolley per farsi portare. Ma è andata male perchè è caduto per terra.

I soccorsi

Sul posto è arrivata la Croce Bianca di Legnano che ha prestato le prime cure al piccolo. Per lui qualche contusione. Così, caricato sull’ambulanza, è stato portato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.