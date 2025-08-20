Rubati 200 metri di cavi elettrici: pesavano 200 chili

INDAGANO I CARABINIERI

Il fatto è accaduto in località Cascina Padrignana. Altri casi nella zona

Rubati 200 metri di cavi elettici, pesavano ben 200 chilogrammi: è successo a Robecchetto con Induno.

Rubati 200 metri di cavi elettrici

Ladri di cavi elettrici ancora in azione. Questa volta hanno colpito a Robecchetto con Induno. I malviventi hanno puntato dritto alla stazione elettrica che si trova in località Cascina Padrignana: qui hanno asportato diversi fili da una linea elettrica non attiva. Per la precisione 6 cavi, dalla lunghezza complessiva di 200 metri e dal peso totale di 200 chilogrammi.

Le indagini

Sul fatto stanno indagando i Carabinieri. Sull'area sono attive delle telecamere e i militari stanno quindi passando al setaccio le immagini registrate così da poterne estrarre degli elementi utili a risalire ai fuggitivi. In questi giorni un furto di cavi si è verificato nelle scuole di Parabiago, nelle settimane precedenti era toccato ancora a Nerviano.