Cavi di rame rubati dai tombini, questa la causa del black out nella zona?

IL PRECEDENTE A GIUGNO

La notizia dai residenti di Viale Lombardia, sopralluogo dell'ex sindaco oggi in minoranza Massimo Cozzi. A giugno era stato rubato un chilometro di cavi a Garbatola

Cavi di rame rubati dai tombini a Nerviano, forse questa la causa dei blackout in zona.

Cavi di rame, altro furto

Sei tombini aperti, da dove sono stati rubati cavi di rame (nella foto). E' quanto segnalato da alcuni cittadini di Nerviano a Massimo Cozzi, ex sindaco e oggi capogruppo della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega, che ha svolto un sopralluogo la mattina di mercoledì 23 luglio 2025. Il fatto è accaduto, molto probabilmente una delle notti precedenti, nella zona di viale Lombardia, zona dove due lampioni e alcune abitazioni sono rimaste senza elettricità.

La segnalazione

"Il fatto si è verificato in viale Lombardia, in questi giorni al buio, dove sono stati aperti diversi pozzetti e, probabilmente, asportati i cavi della pubblica illuminazione - spiega Cozzi, che ha provveduto a fare apposita segnalazione al Comune - Grazie alla segnalazione di una cittadina, che ho verificato personalmente stasera e che naturalmente trasmetterò ai competenti uffici comunali. Sono episodi che continuano a verificarsi e che destano evidentemente preoccupazione".

A giugno, come noto, un fatto analogo si era verificato nella zona del cimitero di Garbatola: qui a sparire era stato ben un chilometro di cavi di rame, anche qui alcune zone erano rimaste al buio. Anni prima un furto analogo era accaduto a Sant'Ilario.