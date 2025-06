Rubato un chilometro di cavi di rame, problemi nell'illuminazione in alcune vie

Rubato un chilometro di cavi di rame a Nerviano, problemi nell'illuminazione pubblica.

Cavi di rame, rubato un chilometro

Furto nella notte a Nerviano. Ignoti hanno infatti rubato ben 1 chilometro di cavi di rame. E' quanto avvenuto nella zona del cimitero della frazione di Garbatola. Un furto del genere, nella stessa zona, si era già verificato qualche anno fa.

I disservizi

"Un gesto irresponsabile e incivile che ha interessato alcune zone del territorio quali le vie Carlo Porta, Istria, Aquileia, il parcheggio del cimitero e la Sp109 (dalla rotonda del cimitero all'Iper Tosano) - spiega il sindaco Daniela Colombo - Al momento, non siamo ancora in grado di fornire una tempistica precisa per il ripristino del servizio; gli Enti competenti stanno lavorando per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio assicurando che si stanno attuando contromisure per prevenire ulteriori episodi di questa natura".