Roulotte in fiamme, salvati anche tre agnellini

Roulotte distrutta dalle fiamme a Castano Primo, i pompieri salvano anche tre agnellini.

Una roulotte in fiamme e i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno arrivati prontamente sul posto che spengono l’incendio e mettono in salvo anche tre agnellini che si trovavano nelle vicinanze.

E’ quanto successo la mattina di ieri, mercoledì 18 agosto 2021, in via Forlanini, intorno alle 10.30. Una roulotte, per cause da accertare, è rimasta avvolta dal fuoco, in un’area verde.

Subito è stato lanciato l’allarme. I pompieri sono arrivati in pochi istanti: in 40 minuti hanno sedato il rogo. Ma non solo: nella zona vi erano anche tre agnellini e i pompieri li hanno presi e portati via dal luogo dell’incendio. Nessun ferito tra i proprietari del mezzo, andato distrutto nell'incendio.