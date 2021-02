Un referendum sul futuro dell’ex scuola Marconi, edificio in centro paese abbandonato da anni e per cui ora sono stati stanziati fondi per uno studio sulla demolizione.

Referendum per la Marconi

Rilancia con forza la proposta Daniela Bossi, guida di Gente di Pero lista di opposizione a Pero.

«Stiamo assistendo alla gestione del nostro Comune più imbarazzante dal dopoguerra». A parlare è la leader di Gente di Pero Daniela Bossi, ex vicesindaco. «Abbiamo un’amministrazione comunale priva di una visione d’insieme – prosegue Daniela Bossi – che gestisce male uno dei Comuni più ricchi e virtuosi del Nord Ovest. Un’amministrazione votata solo dal 30% degli elettori e che, per come opera, disattende le aspettative anche di quel 30% di elettorato, non rispettando il programma elettorale ed agendo in contrapposizione alle promesse fatte». «L’idea che si stiano buttando al vento soldi pubblici per demolire in tutta fretta la ex scuola Marconi – prosegue la leader di Gente di Pero – senza sapere di preciso cosa realizzare in seguito al suo posto, mi fa semplicemente arrabbiare. Parliamo di 100mila euro stanziati a bilancio. Al posto del sindaco (o se io fossi il sindaco) utilizzerei quei soldi per costruire una tenenza dei carabinieri”.

“Chiedo ufficialmente un referendum”

“Io chiedo ufficialmente al sindaco ed al Presidente del Consiglio di attivarsi per istituire un referendum cittadino, come abbiamo chiesto e sostenuto all’unanimità in Consiglio Comunale, allo scopo di sondare l’opinione dei peresi sulla scelta di abbattere la ex Marconi e su altre strutture importanti e decisive come la ex caserma dei Carabinieri, l’edificio Franceschetti, la ex biblioteca di via Donatori del Sangue, l’edificio Turati, il centro cottura, l’ex sala civica di Cerchiate, tutti edifici abbandonati a se stessi da tantissimi anni”.

Pronti a scendere in piazza

“Se così non fosse, Gente di Pero -Daniela Bossi Sindaco scenderà in piazza per dire a questa amministrazione comunale, a gran voce ed in modo chiaro e semplice, l’unica cosa da fare: Dimettetevi».