Di recente, si sono verificati due episodi di aggressione verbale e sui social nei confronti di agenti di Polizia locale di Pero.

Agenti di Polizia Locale minacciati: la presa di posizione dell'Amministrazione

In particolare, in data 20 giugno 2025, la pattuglia in servizio di controllo nella zona di via Sempione veniva affrontata da un cittadino che manifestava il forte disappunto per una sanzione ricevuta.

Lo stesso, tentava di ottenerne l’annullamento “minacciando" di pubblicare su facebook frasi offensive per denigrare l’operato degli agenti. Nello stesso giorno, sulla pagina social “sei di Pero se” venivano pubblicati diversi commenti diffamatori e oltraggiosi nei confronti degli agenti impegnati nell’attività di controllo e verifica dell’ordinanza sindacale per il divieto di consumo di bevande alcoliche.

Alcuni messaggi incitavano addirittura alla violenza, auspicando che le bottiglie in oggetto fossero “spaccate in testa agli agenti”. Al riguardo, l’Amministrazione fa presente che commenti irriguardosi o ingiuriosi verso gli appartenenti alle forze dell'ordine, specialmente se espressi pubblicamente sui social, possono essere denunciati all'autorità giudiziaria e costituire reato come oltraggio a pubblico ufficiale, diffamazione aggravata o vilipendio, a seconda della gravità e del contesto.

Il commento dell'assessore Rossini

Informato dei fatti dall’assessore Antonio Di Salza e dal Comandante William Rossini, il Sindaco Antonino Abbate ha dichiarato: «Ciò che è accaduto è assolutamente inaccettabile in una società civile. Non possiamo tollerare episodi di minacce nei confronti di chi è impegnato ogni giorno a servire lo Stato garantendo la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legge. Gli agenti di Polizia operano in prima linea per tutelare la nostra comunità e, in quanto tali, meritano il nostro massimo rispetto e supporto. L’Amministrazione Comunale, attraverso il lavoro degli agenti della Polizia Locale, ai quali garantisce completo sostegno, continuerà ad attuare i propri programmi di sicurezza urbana e di controllo del territorio senza farsi intimidire da comportamenti caratterizzati da mancanza di rispetto o da forme di illegalità».