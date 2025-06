Circolazione: modifiche in via Battisti e in via Figino

Doppio intervento di modifiche alla circolazione stradale in via Figino e in via Battisti nel comune di Pero

Posa delle tubazioni Tlr per l’allaccio dell’edificio di via Figino 2. Il termine dei lavori è previsto per il 12 luglio

Lunedì sono partiti i lavori di scavo e posa tubazioni Tlr per l’allaccio dell’edificio di via Figino 2. Il termine dei lavori è previsto per il 12 luglio. Per l’occasione è stato istituito il senso unico di marcia in via Figino nel tratto compreso tra il civico 2 e via Sempione con velocità 30 all’ora.

Interventi in programma anche in via Mazzini, in particolare al sottopasso

Istituito anche l’obbligo dritto in prossimità dell’intersezione via Sempione-via Figino per i veicoli provenienti da Rho in direzione Milano. Interventi in programma anche in via Mazzini, in particolare al sottopasso. Sono previste chiusure notturne al traffico veicolare dalle 21 alle 6. L’impresa dovrà eseguire i lavori di manutenzione delle barriere fonoassorbenti installate sul tratto autostradale di competenza Satap in corrispondenza del sottopasso lato Cerchiate. Per l’occasione è stato istituito il divieto di transito in via Battisti all’intersezione con via Giovanni XXIII. Disposto anche un divieto di transito con lo sbarramento totale dell’intersezione di via Battisti-via Fratelli Rosselli.