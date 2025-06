Asst Rhodense e comune di Pero insieme per la prevenzione

Grande successo ha riscosso l’iniziativa organizzata dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASST Rhodense presso il Comune di Pero e promossa dall'assessore ai servizi sociali, disabilità e anziani Germana Rossi.

Giovedì 19 giugno, dalle 9.30 alle 12.30, nell'area del mercato comunale è stato allestito un desk presidiato dai professionisti sanitari dell’ASST Rhodense, presso cui i cittadini hanno potuto usufruire gratuitamente della rilevazione di alcuni parametri (pressione, glicemia) e conoscere le possibilità di screening offerte dal sistema sanitario regionale.

Il Sindaco Antonino Abbate ha commentato:

"La possibilità per i cittadini di accedere direttamente e gratuitamente a controlli sanitari di primo livello costituisce un modello di sanità territoriale efficiente e estremamente utile. Nel corso dell'iniziativa ho potuto riscontrare personalmente l'interesse della cittadinanza e l'elevato afflusso di persone che hanno usufruito di questo servizio, che, sicuramente, verrà replicato in una prossima occasione. Ringrazio, a nome dell'Amministrazione la D.ssa Franca Di Nuovo Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASST Rhodense per la competenza e per la capacità operativa del suo team di agire efficacemente al servizio dei cittadini dei Comuni dell'ambito Rhodense; estendo il mio personale ringraziamento al Direttore Generale dell'ASST Rhodense Dr. Marco Bosio per la disponibilità a far svolgere servizi di prossimità ai cittadini.”