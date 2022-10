Potrebbe già essere in Albania l'assassino del 45enne di Cornaredo

Trovato nella sua auto a poca distanza dalla piazza dove è stato colpito con due colpi di pistola al petto e all'addome.

Potrebbe essere già scappato in Albania, grazie all'aiuto di alcuni amici, l'assassino di Abderrahimi Elkharmoudi, il marocchino di 45 anni ucciso domenica sera a Cornaredo Omicidio a Cornaredo, 45enne con ferite d'arma da fuoco trovato in auto in via Repubblica con due colpi di pistola. L'uomo, un albanese residente in un comune della Provincia di Milano è stato individuato dai carabinieri della Compagnia di Corsico e da quelli della stazione di Cornaredo grazie ai filmati delle telecamere.

Una lite tra il marocchino Abderrahimi Elkharmoudi e una donna italiana legato all'assassino. Sarebbe questa la motivazione dell'omicidio avvenuto nella serata di domenica. Una volta all'esterno del bar Agorà, situato sulla piazza centrale del paese, il gruppo comprendente la donna, il compagno albanese e alcuni amici ha seguito a piedi il marocchino e la lite è continuata in piazza e poco prima che raggiungesse la macchina, parcheggiata poco distante dalla piazza, l’albanese ha preso la pistola di piccolo calibro e ha sparato due colpi, uno al petto e uno all’addome.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il marocchino ferito e sanguinante ha raggiunto la sua macchina, è riuscito a mettere in moto, ha schiacciato il pedale sull’acceleratore e si è allontanato. La macchina è stata trovata a poca distanza dalla piazza alla rotonda tra via Varese e via Repubblica. L'uomo è stato soccorso dal personale e trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Milano dove è morto pochi minuti dopo essere arrivato.