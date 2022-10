Omicidio di Cornaredo, fermato il presunto assassino

Fermato il principale indiziato dell'omicidio di Abderrahimi Elkharmoudi, ucciso a colpi di pistola a Cornaredo nella notte di domenica 24 ottobre 2022.

Omicidio di Cornaredo, si attende l'esito dell'interrogatorio

L'uomo si trova nella caserma dei Carabinieri e nel momento in cui scriviamo è in corso l'interrogatorio da parte del pubblico ministero. Il presunto assassino era stato identificato poche ore dopo il delitto: si tratta di un albanese residente in un comune della provincia di Milano al quale i Carabinieri sono risaliti visionando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

La lite al bar e i colpi di pistola in piazza Libertà

L'omicidio era avvenuto poco dopo le 23 di domenica 24 ottobre, in seguito a una lite scoppiata al bar Agorà di piazza Libertà, in pieno centro, a due passi dalla chiesa parrocchiale e dal municipio. Il diverbio sarebbe nato tra la vittima, un 45enne marocchino, e una donna, e sarebbe proseguito anche fuori dal locale. Un gruppo comprendente la donna, il compagno albanese e alcuni amici avrebbe seguito a piedi Abderrahimi Elkharmoudi e poco prima che questi raggiungesse l'automobile, parcheggiata poco distante dalla piazza, l’albanese avrebbe preso la pistola di piccolo calibro e avrebbe sparato due colpi verso il nordafricano, uno al petto e uno all’addome.

Il ritrovamento del 45enne senza vita alla rotonda

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il marocchino ferito e sanguinante sarebbe riuscito a mettere in moto e ad allontanarsi. La vettura è poi stata trovata alla rotonda tra via Varese e via Repubblica. L'uomo è stato soccorso dal personale e trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Milano, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.