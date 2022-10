Omicidio a Cornaredo, 45enne con ferite d'arma da fuoco trovato in auto in via Repubblica

L'omicidio sarebbe scaturito da un litigio avvenuto in un bar.

Trovato in auto con ferite d'arma da fuoco alla rotonda tra via Varese e via Repubblica

Un uomo di nazionalità marocchina, pregiudicato, è stato trovato intorno alla mezzanotte alla rotonda tra via Varese e Via della Repubblica a Cornaredo. L'uomo di 45 anni era seduto al lato guida, con in mano un coltello a serramanico, con due ferite da arma da fuoco al petto e all’addome.

Gli operatori dell'ambulanza e il personale dell'automedica ha soccorso l'uomo

Scattato l'allarme al 112 sul posto in pochi minuti è arrivata un'ambulanza della Croce Verde Nord Ovest e l'automedica con medici e infermieri inviati dall'ospedale San Carlo. Il 45enne è stato medicato sul posto e successivamente trasferito all'ospedale San Carlo di Milano

Il 45enne è morto pochi minuti dopo essere arrivato in ospedale

Nonostante il gran lavoro dei medici in servizio al pronto soccorso dell'ospedale milanese l'uomo è deceduto pochi minuti dopo essere arrivato in ospedale

Sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Corsico. L'omicidio sarebbe scaturito a seguito di un litigio in un bar del paese avvenuto pochi minuti prima. L'esplosione dei colpi è stata udita da alcuni residenti della zona che hanno allertato il 112.