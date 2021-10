Rho

Il ventiquattrenne finisce in ospedale

Perde il controllo, tampona due auto in sosta ed abbatte il semaforo di via Lainate a Rho. E' successo questa notte, 22 ottobre, alle 3,18.

Perde il controllo, tampona due auto ed abbatte un semaforo

È ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 3 di stanotte in via Lainate all'incrocio con via Diaz a Rho. Protagonista un ragazzo di 24 anni finito con la sua auto sul marciapiede.

I soccorsi

Dopo le prime cure prestate sul posto dal personale del 118, il 24enne è stato portato all'ospedale di Rho in codice giallo, media urgenza. Sul luogo del sinistro sono arrivati anche i carabinieri del Comando di Rho ed hanno effettuato i rilievi del caso.