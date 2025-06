Alunno della scuola media San Carlo premiato al concorso «Schiapparelli»

Matteo Raineri, alunno della classe 2C della scuola secondaria di 1°grado san Carlo di Rho è stato premiato come terzo classificato al Concorso Nazionale «Schiaparelli».

Ai partecipanti è stato chiesto di produrre un elaborato sulla figura dell'astrofisica statunitense Cecilia Payne Gaposchkin

In occasione della XXV settimana dell’astronomia, l’Istituto Nazionale di Astrofisica e la Società Astronomica Italiana hanno indetto in sinergia il concorso a cui hanno partecipato studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia. Ai giovani appassionati di astronomia è stato chiesto di produrre un elaborato sulla figura di un’astrofisica anglo-statunitense vissuta nel secolo scorso, Cecilia Payne Gaposchkin la quale proprio cent’anni fa teorizzò la composizione delle stelle. Malgrado la comunità scientifica del tempo non accolse inizialmente di buon grado il contributo della scienziata, la teoria venne in seguito riconosciuta corrispondente alla verità.

"Studente talentuoso e promettente astronomo nonostante la giovane età"

Matteo Raineri, studente talentuoso e promettente astronomo, attraverso un excursus storico illustra come la comunità scientifica del tempo sia arrivata a questa importante scoperta e si sofferma in particolare sul decisivo contributo della Gaposchkin.