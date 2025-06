Contributi per le attività culturali: aperte le candidature per l'anno 2025

Anche quest'anno il Comune di Rho ha emesso un avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per attività culturali mettendo a disposizione una cifra complessiva pari a 25mila euro.

Un contributo per eventi culturali, laboratori, animazioni, concerti, spettacoli da realizzare nell'arco di quest'anno

Le associazioni potranno inoltrare domanda di contributo economico per eventi culturali, laboratori, animazioni, concerti, spettacoli da realizzare nell'arco di quest'anno, che non hanno già ricevuto contributi o altre tipologie di sostegni economici da parte del Comune. Possono fare domanda le associazioni iscritte al registro comunale, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti ei gruppi riconosciuti senza scopo di lucro, avente sede legale o operativa a Rho. Ogni associazione potrà inviare una sola richiesta

In relazione al punteggio ottenuto, in base a una serie di criteri, si potranno ottenere da mille a tremila euro

Il contributo sarà erogato a fondo perduto a carico del bilancio comunale; coprirà fino a un massimo del 75% del totale delle spese sostenute; l'importo massimo per ogni progetto sarà di 3.000 euro. La Giunta comunale avrà la possibilità di integrare il suddetto budget mediante opportuni atti amministrativi successivi. Verrà redatta una graduatoria secondo specifici parametri: ogni progetto verrà valutato nei suoi vari aspetti organizzativi e culturali, anche sulla base del numero di spettatori attesi; conta il coinvolgimento di bambini o giovani under 26, come attori o come pubblico; si valuterà come il progetto possa promuovere il patrimonio storico della città, una cultura diffusa di pari opportunità, una rete di collaborazioni; si valuteranno i canali di comunicazione utilizzati e l'impatto dell'iniziativa sulla cittadinanza. Il punteggio massimo è di 30 punti. In relazione al punteggio si potrà ottenere mille, duemila o tremila euro.

L'assessore Giro: "Cercheremo di supportare chi mette in campo competenze ed energie al servizio della cittadinanza"

“ Ogni anno in città vengono promossi e realizzati tantissimi eventi, questo è davvero un territorio ricco di iniziative e di creatività – commenta l'assessora alla Cultura Valentina Giro – I criteri per l'erogazione dei contributi sono frutto del confronto con la Consulta delle associazioni e consentono di valorizzare progetti originali che hanno un impatto positivo sul territorio. Sappiamo che anche questa volta arriveranno numerose domande: nel rispetto dei parametri stabilità cercheremo di supportare chi si spende mettendo in campo competenze ed energie al servizio della cittadinanza”. La richiesta dovrà pervenire al Comune di Rho entro e non oltre le 8.30 del 21 luglio