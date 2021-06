"Non ho abbandonato io quei rifiuti, la multa non la pago"

"Non ho abbandonato io quei rifiuti nel parco. La multa? Non la pago": la rabbia del barista Fabio Bettini di San Vittore Olona multato dal Comune di Cerro Maggiore.

"Non ho abbandonato quei rifiuti"

La notifica è arrivata dal Comune di San Vittore Olona: e si riferiva alla multa a 300 euro elevata dal Comune di Cerro Maggiore nei confronti di Fabio Bettini, titolare del bar di via Battisti a San Vittore. Il motivo? La Polizia Locale cerrese ha ritrovato, durante i controlli nel Parco dei Mughetti, un sacco della spazzatura contenente scontrini e Gratta e vinci riconducibili all'attività del sanvittorese.

"Questa multa non la pago, farò ricorso - afferma Bettini - Non sono stato certamente io a lasciare quei rifiuti nel parco. Uno abbandona dei rifiuti con dentro elementi che risalgono a lui? Non scherziamo. Io alla sera lascio i sacchi dei rifiuti fuori dal mio bar, cosa succede poi io non posso saperlo. Può essere stato qualcuno che ha preso quei sacchi, capita che a volte ci siano persone che vanno a controllare i Gratta e vinci all'interno sperando che qualcuno li abbia gettati senza essersi accorto della vincita". E conclude: "La sanzione non la pago, già come attività siamo stati penalizzati dalle chiusure: e ora questo. Per me, questa sanzione è abuso di potere".

La replica del comando

Sulla questione, replica l'assessore alla Polizia Locale di Cerro Maggiore Alessandro Provini: "La multa è stata emessa perché gli agenti hanno trovato nel sacco dei documenti, scontrini e Gratta e vinci riconducibili a questa attività, il titolare si è subito alterato. Se pensa di aver subìto un torto, come già gli è stato detto, può far valere le sue ragioni davanti a un giudice. Da parte nostra continuiamo coi controlli sui rifiuti abbandonati, che tanto degrado provocano in paese".