Magenta

Pronto intervento dei pompieri volontari di Inveruno

Neonata bloccata in ascensore con la mamma: salvate dai Vigili del fuoco volontari di Inveruno questa mattina, 12 ottobre, poco dopo le 10 a Magenta in via Rossini.

Minuti di panico a Magenta, quando una donna e sua figlia di pochi mesi, sono rimaste bloccate in ascensore. La madre ha fatto scattare l'allarme e sul posto, via Rossini, sono arrivati i Vigili del fuoco di Inveruno. In pochi minuti la coppia è stata liberata senza conseguenze e la mamma ha potuto tirare un grande sospiro di sollievo. La piccola non si sarà nemmeno accorta di quel che accaduto, ma avrà sentito l'agitazione della mamma sparire qualche secondo dopo l'apertura delle porte dell'ascensore.