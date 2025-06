Soddisfazione da parte del consigliere comunale della Lega, Silvia Scurati, per il via libera al prolungamento della M1 fino a Baggio.

Via libera al prolungamento della M1 e si spera in quello della M5

“Grande soddisfazione per l’aggiudicazione dei lavori del prolungamento verso ovest della linea metropolitana milanese MM1 da Bisceglie fino a Baggio, 3,3 km. di tragitto completamente interrato con tre nuove stazioni (Parri-Valsesia, Baggio e Olmi) e l’annesso deposito” dichiara il Consigliere regionale della Lega Silvia Scurati, Vicepresidente della Commissione Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione.

“Si tratta di un’opera che mette in campo per la prima volta innovazioni nel campo della prevenzione incendi e nella cosiddetta metodologia BIM, che verifica puntualmente l’impatto ambientale delle opere in tutto il loro ciclo di vita” spiega Scurati.

Il prolungamento della M5 verso Magenta

“Questo prolungamento permette l’estensione della linea a quartieri periferici, alcuni di recente espansione e si attesta verso i primi comuni di cintura. Auspichiamo che, con il futuro potenziamento della MM5 si possano intercettare anche i flussi di traffico sull’asse del magentino (Cornaredo, Bareggio, Sedriano, Vittuone, Corbetta, Magenta)” conclude Scurati.