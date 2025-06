In pensione dopo quarant'anni: ultima campanella per le maestre Nicoletta e Luisa

È stato un ultimo saluto colmo di gratitudine e affetto quello che i docenti della scuola Santa Caterina di Magenta hanno rivolto qualche giorno fa alle colleghe Nicoletta Crimella e Luisa Labria, giunte alla meritata pensione dopo oltre quarant’anni di insegnamento nel plesso magentino dell’Istituto Comprensivo Carlo Fontana.

Ultima campanella per le maestre Nicoletta e Luisa

Tante le immagini e tanti i ricordi che in questi giorni si sono stagliati nella memoria delle due insegnanti, vere testimoni viventi della storia dell’istituto:

«Più che un incontro ricordo un sorriso ritrovato su un album di figurine di calciatori Panini» ricorda la maestra Luisa: «Un mio ex alunno dei primissimi anni di insegnamento, al quale raccomandavo continuamente di non pensare solo al calcio; meno male che non ha seguito i miei consigli!».

Grande emozione anche per la maestra Nicoletta, omaggiata con un fiore ciascuno dai 72 alunni delle classi che ha seguito in quest’ultimo anno scolastico:

«Sono stati 41 anni, 11 mesi e 6 giorni di lavoro intenso ma fortemente appagante e coinvolgente pieni di incontri e momenti significativi quotidiani, tesori che hanno arricchito e reso uniche le mie giornate e che mi rimarranno nel cuore».

Ma di forte e duraturo, ricorda sempre la maestra Nicoletta, non c’è soltanto il legame con i bambini che un giorno diventeranno inevitabilmente grandi, ma anche «quello intenso e costruttivo maturato con i genitori e la collaborazione con tante colleghe davvero speciali, esempi di professionalità, tenacia e cuore; nonché il supporto di tutto il personale e in particolare dei dirigenti, importanti figure di riferimento». Ma non è soltanto il plesso di Magenta a festeggiare, perché anche nella scuola primaria di Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio, si celebra il traguardo della maestra Virna Perini, insegnante per 42 anni e che in queste ultime settimane ha ripensato al suo arrivo:

«In quella che sarebbe stata la “mia” scuola dal 1998 in poi, cioè il plesso robecchese dell’Ic Fontana: quante stagioni si sono susseguite! Quanti anni insieme a tanti meravigliosi scolari e a una squadra di colleghe e colleghi con cui ho lavorato per anni in sintonia, con le quali e i quali ho condiviso non solo esperienze lavorative, ma anche emozioni e parti della nostra vita personale».

Il commento del preside Davide Basano

A ringraziare personalmente le insegnanti durante l’ultimo collegio docenti è stato anche il dirigente scolastico Davide Basano: