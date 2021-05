Il guinzaglio del cane rimane incastrato nelle porte dell’ascensore: i pompieri lo salvano

Tragedia sfiorata sabato 15 maggio grazie all’intervento dei pompieri che hanno salvato la vita a Zeus.

Cane intrappolato in ascensore: i pompieri lo salvano

Zeus sabato 15 maggio ha rischiato di morire ma fortunatamente i suoi padroni non si sono fatti sopraffare dalla paura e hanno chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco che gli hanno salvato la vita.

La padrona stava portando il cane a fare una passeggiata. Dopo aver chiamato l’ascensore il cane, come fa sempre, è entrato ma la donna, chiamato dalla figlia, si è attardata e le porte si sono chiuse.

Contemporaneamente il marito e il figlio della donna stava rientrando in casa e hanno chiamato al piano terra l’ascensore.

L’ascensore pertanto è partito verso il basso con mezzo guinzaglio fuori tra le mani della donna.

“Sono stati minuti interminabili, di angoscia, pianti e disperazione – racconta il padrone di Zeus – Tutto il sistema era andato in blocco e non sentivamo nessun guaito. Pensavamo al peggio!”. Ma ecco l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno aperto le porte e salvato Zeus.

“Grazie ai pompieri abbiamo potuto riabbracciare il nostro Zeus terrorizzato ma incolume! – continua l’uomo – Credo di aver vissuto poche volte in vita mia un’angoscia simile… Dopo riflettendo con calma, abbiamo capito che Zeus, sentendosi appeso per la pettorina, sia riuscito a sfilarsela da solo e poi si sia accucciato in attesa dei suoi padroni.

È un cagnolino forte e intelligente”.