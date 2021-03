“Montagne di rifiuti” al quartiere popolare di via Fusè ad Abbiategrasso: è la denuncia, testimoniata da un filmato pubblicato su facebook, di un cittadino abbiatense

“Montagne di rifiuti” nel quartiere popolare: la videodenuncia di un abbiatense

“Montagne di rifiuti” al quartiere popolare di via Fusè ad Abbiategrasso: è la denuncia, testimoniata da un filmato pubblicato su facebook, di un cittadino abbiatense che intende sensibilizzare l’Amministrazione e le autorità preposte per cercare di arginare il degrado in questa zona della città. Leonardo Tritone elenca quanto vede, tra sacchi dell’immondizia, elettrodomestici, parti di mobilia e diversi carrelli della spesa abbandonati nella corte del plesso di edilizia popolare. “La situazione è così da mesi, ma il Comune che fa? Chissà se vedendo queste immagini il sindaco o qualche consigliere comunale interverrà…”, si chiede il cittadino.