Mercoledì i funerali per le vittime dell’incendio

E’ stata fissata la data dei funerali delle vittime del rogo di via Cairoli 5 a Cornaredo.

L’incendio di via Cairoli

Nella notte dello scorso 11 ottobre un incendio devastò l’abitazione della famiglia Laria al primo piano del condominio di via Fratelli Cairoli 5 a Cornaredo. Benito Laria, 87 anni, la moglie Carmela Greco, 82, e il figlio Carlo di 55 anni, persero la vita nel rogo. Le fiamme resero inagibile il palazzo, con 40 persone sfollate. Per domare l’incendio i Vigili del fuoco lavorarono sino all’alba.

L’incendio

In questo mese sono stati eseguiti gli esami necessari da parte delle autorità giudiziarie per provare a definire i contorni della tragedia. I primi riscontri parlarono di un rogo partito dalla stanza in cui dormiva Carlo Laria, tornato a vivere con i genitori da alcuni mesi, in cui vennero segnalate tracce di liquido accelerante. Quaranta le persone sfollate che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. I lavori di messa in sicurezza del palazzo partiti il 27 ottobre.

Funerali famiglia Laria

Dopo il lutto cittadino proclamato lo scorso 14 ottobre in memoria delle tre vittime, settimana prossima ci sarà il momento dell’estremo saluto. I funerali sono stati fissati per mercoledì 12 novembre. Si terranno alle ore 15 in chiesa dei Santi Giacomo e Filippo, in piazza Libertà a Cornaredo.