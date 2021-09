Tragedia all'alba di oggi, mercoledì 15 settembre, a Mesero: un uomo di 47 anni è morto dopo essersi sentito male in via Mattei.

Malore per strada, muore un uomo di 47 anni

L'allarme è scattato attorno alle 6.40. Un uomo di 47 anni è stato colpito da un malore in via Mattei. Sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Magenta e l'automedica, oltre ai Carabinieri di Abbiategrasso. I soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili: il 47enne è stato portato all'ospedale di Legnano ma non ce l'ha fatta.