Sgomberato l'uomo che viveva da anni nei bagni del parco

Viveva da mesi, addirittura da anni, nei bagni pubblici del parco Borsani di Mesero. Ora è stata trovata per lui una nuova collocazione, decisamente più dignitosa, e i bagni sono stati sgomberati e puliti.

L'intervento

Ad annunciarlo è l’assessore alle Politiche sociali Veronica Molla. «Questa persona, un uomo italiano di circa 50 anni, viveva da parecchio tempo nei bagni del parco, da ben prima dell’inizio della nuova legislatura – racconta – La situazione era nota ai Servizi sociali, che più volte gli avevano fatto diverse proposte per trovargli una sistemazione alternativa, ma lui non collaborava. Ora però non era davvero più il caso di lasciarlo lì e nonostante la sua contrarietà ci siamo attivate io e la vice sindaco Annalisa Zoia per riuscire a spostarlo in una struttura fuori Mesero».

Trovata una sistemazione

I due assessori si sono scontrati con le «grandi difficoltà a cui va incontro una persona che cerca una casa in affitto, a cui vengono chieste parecchie garanzie – spiega Veronica Molla – Quell’uomo ha un lavoro, non è un clochard, in passato aveva un’abitazione a Mesero che poi ha dovuto lasciare e da allora si era stabilito nei bagni del parco. È solo e tanti non affittano a persone sole, è stato davvero difficile trovargli un’abitazione e in più lui non era collaborante, ma alla fine con tanto impegno ce l’abbiamo fatta. Come Comune lo abbiamo aiutato, anche economicamente, a stabilirsi nella nuova residenza, dove speriamo possa permanere a lungo».

Bagni puliti

Intanto il bagno, piccolo edificio di proprietà comunale per anni occupato abusivamente e dunque inutilizzabile per questa ragione, «è stato finalmente sgomberato e pulito» e sarà così reso nuovamente fruibile ai frequentatori del parco Borsani.

Il no all'abusivismo

L’Amministrazione comunale, coglie l’occasione di questo sgombero riuscito per annunciare con fermezza che «d’ora in avanti ci sarà tolleranza zero per quanto riguarda l’abusivismo – afferma l’assessore Molla, in accordo col sindaco Davide Garavaglia – Situazioni come questa non saranno più tollerate».

Brigida Rangone