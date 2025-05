Medaglia di bronzo per Mirco Garavaglia in Finlandia

Ha partecipato con la maglia della nazionale al World Boccia Intercontinental Challenger a Pajulathi in Finlandia, gara internazionale di Boccia paralimpica. L’atleta di Mesero Mirco Garavaglia, 27 anni, si è nuovamente distinto, conquistando la medaglia di bronzo individuale. Lo scorso novembre a Chianciano Terme il giovane si era riconfermato campione italiano individuale, nella categoria BC3, per la sesta volta consecutiva, raggiungendo di nuovo il podio più alto del Campionato italiano di boccia paralimpica.

La gara internazionale

Ora la nuova sfida in Finlandia, in rappresentanza dell’Italia, durante la quale l’atleta paralimpico meserese ha vinto le tre partite del girone, perso la semifinale e poi vinto la finale per il terzo e quarto posto.