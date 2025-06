Un successo la «Junior color run»

Si è svolta sabato 14 giugno nel tardo pomeriggio, con partenza dal Centro socio culturale di via Piave, l’ottava edizione della «Junior color run», una corsa non competitiva che si è tenuta lungo le vie del paese di Mesero.

La corsa colorata

Il percorso, che attraversava i quattro rioni (Cassin, Canal Gross, Sciavattit e Lavandera), prevedeva quattro punti colore diversi, ognuno rappresentato da un colore che richiamava il rione corrispondente. «Dopo la corsa, abbiamo organizzato una grande grigliata presso la tenso-struttura, creando un momento di convivialità per tutti i partecipanti», racconta Sara Grimoldi, presidente del Comitato genitori che ha organizzato la manifestazione con il patrocinio del Comune.

La serata

L’evento faceva parte di una due giorni organizzata dall’Amministrazione comunale a conclusione del «Palio dei rioni», che quest’anno ha visto come vincitore il rione Lavandera. «La serata si è conclusa in allegria con buona musica dal vivo, grazie al gruppo “Different Roads”. È stata una giornata colorata, ricca di energia e divertimento per tutta la comunità – racconta Sara Grimoldi – Il ricavato andrà a sostegno dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa della scuola».