Malore durante l’escursione in montagna, la vittima è un cerrese

Malore durante l’escursione in montagna: la vittima è Gianfranco Rotondi di Cerro Maggiore.

Malore durante l’escursione in montagna

Stava passeggiando lungo un sentiero di montagna, verso il Forte di Orino, nel Varesotto: all’improvviso il malore. Non ce l’ha fatta Gianfranco Rotondi, 65enne di Cerro Maggiore che ieri, martedì 23 febbraio 2021, intorno alle 13.30, è rimasto vittima molto probabilmente di un arresto cardiaco.

I soccorsi

Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto è arrivato il Soccorso alpino Cnsas Xix delegazione Lariana, poi anche l’elisoccorso arrivato da Milano. Il cerrese ha ricevuto le prime cure sul posto, poi la corsa in ospedale, in codice rosso. Arrivato però al nosocomio di Varese, è deceduto.

In paese era conosciuto per la sua attività di imprenditore e passione per oratorio e per il basket.