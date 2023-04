L'ultimo abbraccio a "Icio": "Insegna agli angeli a tifare Casorezzo"

Un abbraccio affettuoso e commosso.

Casorezzo ha detto addio al suo Icio

E' così che Casorezzo ha salutato per l'ultima volta Maurizio Dal Zoppo, detto "Icio", scomparso per un malore a 53 anni. Stamattina, lunedì 11 aprile 2023, i famigliari, gli amici, i compagni di squadra dell'Ac Casorezzo, i tifosi biancoverdi, i clienti del Manias pub e tanti concittadini hanno partecipato al funerale celebrato nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, che non è bastata ad accogliere tutti, tanto che molti si sono dovuti accontentare di attendere in piazza l'uscita della bara al termine della funzione.

L'affettuoso abbraccio biancoverde

Nelle prime file erano seduti gli atleti dell'Ac Casorezzo, società della quale Dal Zoppo era vicepresidente e da oltre un ventennio guidava la prima squadra, e ad affollare la chiesa erano anche i ragazzi della Curva Manias, che per l'occasione indossavano felpe nere con un ritratto di "Icio" in biancoverde.

"Ci mancherà il tuo cuore buono"

Il presidente dell'Ac Casorezzo Giampiero Oldani ha ricordato Dal Zoppo a nome di tutta la società sportiva con parole piene di affetto e gratitudine:

"Ciao Icio, essere qui oggi per darti un ultimo saluto non ci sembra vero, facciamo ancora fatica a crederci. Purtroppo il destino ci ha privato troppo presto del tuo cuore buono e di quella tua sensibilità emotiva tipica delle persone vere. Chi ti ha conosciuto veramente ti ha sempre voluto bene e apprezzato per la tua correttezza e simpatica e colorita schiettezza. Ci mancherai! Mancherai a tutti noi coetanei come ai cinque decenni di ragazzi che hai visto crescere sui campi del nostro centro sportivo e con cui hai condiviso la tua infinita passione per il calcio, per il tuo Milan e soprattutto per la tua Ac Casorezzo. Ci mancheranno le serate trascorse a parlare serenamente e allegramente di calcio, in cui non finivi mai di stupirci con i tuoi ricordi, i tuoi ritagli di giornale, le tue infinite conoscenze calcistiche e simpatici aneddoti; conoscevi tutto e tutti del tuo calcio e del calcio biancoverde: formazioni, risultati e nomi di tutti gli attaccanti che hai marcato nella tua carriera calcistica soffiandogli sul collo, come dicevi sempre tu. Come Ac Casorezzo, come appassionati e tifosi dei colori biancoverdi, ti siamo immensamente grati per aver riportato il calcio giocato nella tua amata Casorezzo e per aver contribuito per oltre un ventennio, con totale dedizione, infinita passione e inesauribile impegno, alla rinascita e alla crescita del movimento calcistico di Casorezzo. Da oggi, la nostra associazione, la comunità di Casorezzo, il centro sportivo Caccia Dominioni, la tua 'bomboniera' biancoverde, perdono un pezzo della propria storia sportiva e di vita quotidiana. Il non vederti più, lì dietro alla rete a incitare i ragazzi della prima squadra e delle giovanili della nostra associazione sarà un vuoto enorme. Siamo però convinti che da oggi, ogni volta che i mitici biancoverdi, così come eri solito chiamarli tu, alzeranno lo sguardo verso il cielo, troveranno te vestito di biancoverde, che dall'alto, con il tuo 'Andiamo, andiamo, andiamo!', gli darai la carica per lottare fino alla fine, come eri solito fare tu, e per far esplodere a ogni gol il tuo unico e inimitabile urlo di gioia 'Reteeeee!'. Ciao Icio, ciao unico e vero capitano. Sei e sarai per sempre nei nostri cuori".