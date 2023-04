Uomo trovato morto nella sua abitazione a Casorezzo.

Uomo morto in casa, tragica scoperta

Non rispondeva nè al campanello nè al cellulare. Dal giorno prima nessuno aveva avuto più sue notizie. Poi la macabra scoperta: era morto nella sua abitazione. E' quanto accaduto nel pomeriggio di oggi a Casorezzo. Intorno alle 14 alcuni residenti della via Parabiago hanno chiesto aiuto per quel vicino di casa che non si vedeva da 24 ore e non rispondeva. Così è stato lanciato l'allarme.

I soccorsi, inutili

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Casorezzo, l'ambulanza della Croce rossa di Parabiago e i Vigili del fuoco volontari di Inveruno. E' stato così possibile riuscire a entrare nella casa, ma l'uomo, 54 anni era già deceduto.