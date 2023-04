Addio a 53 anni a "Icio" del Manias Pub

Se n'è andato all'età di 53 anni Maurizio dal Zoppo di Casorezzo, conosciuto in città per il suo Manias Pub e per essere il vicepresidente dell'Ac Casorezzo.

Addio a Icio del Manias Pub

E' stato ritrovato senza vita nel suo letto di casa Maurizio del Zoppo: a causarne il decesso un infarto. Icio, com'era conosciuto in paese, era titolare del bar Manias Pub e anche vicepresidente dell'Ac Casorezzo. Molti gli amici e i parenti che sono rimasti senza parole dopo che hanno appreso la notizia.

I funerali si svolgeranno martedì 11 aprile alle 10 nella chiesa di San Giorgio a Casorezzo.