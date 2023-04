Ciao "Capitano", sempre nei nostri cuori: così l'Ac Casorezzo piange la prematura scomparsa, a soli 53 anni, di Maurizio Dal Zoppo (per tutti "Icio"), titolare del bar Manias di Casorezzo.

Dal Zoppo è stato trovato morto nella sua abitazione di via Parabiago nel tardo pomeriggio di giovedì 6 aprile 2023, e la notizia ha fatto ben presto il giro del paese. Oltre che essere titolare del bar Manias, era vicepresidente dell'associazione, responsabile della prima squadra da oltre un ventennio, "nonché primo, storico e insostituibile sostenitore dei colori biancoverdi".

"Persona di spicco e di riferimento del panorama calcistico biancoverde, come Ac Casorezzo, come appassionati di calcio e come tifosi dei colori biancoverdi, gli siamo immensamente grati per aver riportato il calcio a Casorezzo, per aver contribuito con totale dedizione, infinita passione, impegno e inesauribile sostegno alla rinascita e alla crescita del movimento calcistico di Casorezzo - ha rimarcato la società - Siamo sicuri che ogniqualvolta i mitici biancoverdi, così eri solito chiamarli, di tutte le categorie Ac Casorezzo, dalle giovanili alla Prima squadra, alzeranno lo sguardo verso il cielo ci sarai tu che dall'alto con il tuo 'Dai, dai, dai! Andiamo, andiamo!', gli darai la carica per lottare fino alla fine come eri solito fare tu e per far esplodere il tuo inimitabile 'Reteeeee!'. Noi tutti ci stringiamo attorno ai familiari in questo momento di immenso dolore con un grossissimo abbraccio. Ciao Icio, ciao 'capitano', grazie di tutto! Sempre nei nostri cuori".