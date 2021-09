Litiga col vicino e finisce in ospedale

Litiga con il vicino di casa, poi la lite: la ragazza è stata portata in ospedale.

Litiga col vicino, poi la lite

E' arrivata a casa in stato confusionale e chiedeva dei soldi. Così ha iniziato a discutere con il vicino di casa. Poi è scoppiata la lite. E' quanto accaduto la sera di ieri, martedì 21 settembre 2021, lungo la via Turati. Erano circa le 21. La ragazza, 25 anni e probabilmente sotto l'effetto dell'alcol, ha infatti iniziato a infastidire la persona che abita a fianco della sua casa. Da qui la lite che ha visto i due sferrarsi anche dei colpi.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce Rossa insieme all'automedica e ai Carabinieri. La giovane è stata portata in ospedale, in codice giallo, per le contusioni riportate.