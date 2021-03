Lite tra ex in strada, ragazza incinta finisce in ospedale

Lite tra ex lungo la statale del Sempione a San Vittore Olona, sul posto 118 e Carabinieri.

Lite tra ex lungo il Sempione

Hanno iniziato a gridare. Lungo la strada, tanto da richiamare l’attenzione di diversi residenti. Da una parte un ragazzo, dall’altra una 25enne che si trovavano lungo la statale del Sempione. Non si conoscono i motivi per cui i due, ex fidanzanti, hanno iniziato a litigare. A un certo punto però è partita la chiamata al 112.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, è arrivata l’ambulanza di RhoSoccorso insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. La ragazza non si sentiva bene, era molto spaventata e ha anche raccontata di aver subìto un’aggressione da parte dell’ex. Subito soccorsa, è stata portata in codice giallo all’ospedale di Varese.

Sull’accaduto stanno ancora indagando i Carabinieri, alle prese col verificare il racconto della giovane.