Il pronto intervento degli agenti di Polizia Locale ha sedato una lite tra giovani scoppiata a Parabiago.

Lite tra adolescenti in piazza, sedata dalla Polizia Locale

I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, 23 settembre, quando i ghisa parabiaghesi, su segnalazione pervenuta presso il Comando, sono intervenuti in piazza Pisoni dove era in corso un diverbio tra i giovani.

Al loro arrivo, gli agenti hanno individuato un gruppo composto da circa venti adolescenti, alcuni dei quali si sono dileguati alla vista della pattuglia. I ragazzi sono però stati raggiunti dagli agenti per essere interrogati sullo svolgimento dei fatti.

Durante l’intervento, gli agenti hanno ritrovato un coltello a serramanico in prossimità di un’aiuola, preso in custodia, è stato redatto come oggetto smarrito. Una volta identificati i minori coinvolti nel diverbio, sono stati convocati i genitori e informato il Tribunale dei Minori di Milano.

Le parole dell'assessore