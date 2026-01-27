“Legionella e acqua, com’è la situazione della palestra?”

“Legionella e acqua, com’è la situazione nella palestra?”: la lista di opposizione Civicamente chiedere chiarimenti all’Amministrazione comunale in merito alla situazione della scuola primaria di San Vittore Olona.

“Legionella e acqua, com’è la situazione nella palestra?”. Lo chiede all’Amministrazione comunale di San Vittore Olona la lista di minoranza Civicamente dopo che alla scuola primaria, da oltre due settimane, vige il divieto di utilizzare l’acqua del rubinetto a causa di valori di Legionella (non oltre quelli di allarme) trovati durante i recenti controlli. L’attenzione della lista, che sulla situazione era già intervenuta, si sposta ora sulla palestra della primaria, utilizzata anche da associazioni sportive: “A seguito di quanto già noto in merito ai rilievi della legionella, ci risulta che nessuna segnalazione ufficiale( a meno che qualcosa sia andato perduto) sia stata effettuata sull’utilizzo dell’acqua calda e fredda agli utenti della palestra della scuola elementare, società sportive comprese prima di giovedì 22 gennaio 2026 – affermano da Civicamente – Ci auguriamo che ciò sia dovuto al fatto che per la palestra sia stata esclusa con certezza la possibilità di infiltrazioni della legionella nelle tubature e che l’avviso di sospensione dell’attività sportiva sia dovuto solo a problemi di riscaldamento dell’ambiente. Anche in questo caso riteniamo che una comunicazione in tale senso da parte dell’Amministrazione dovesse essere immediata e doverosa”.

“Servono risposte esaustive”

“Dopo aver verificato la difficoltà di ottenere risposte e la reticenza nel darle da parte del sindaco anche di fronte a un problema così importante e delicato (la risposta alla ns richiesta di chiarimenti del 18 gennaio è arrivata il 22!) ci vediamo costretti a intervenire direttamente sulla nostra pagina pubblica per chiedere risposte esaustive e utili a tutta la cittadinanza” concludono da Civicamente.