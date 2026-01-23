La lista di minoranza Civicamente di San Vittore Olona ha voluto raccontare quanto avvenuto in questi giorni in città dopo che si è diffusa la notizia che alle scuole elementari cittadine nell’acqua era stata rivelata legionella oltre la soglia di normalità.

Acqua potabile e legionella: la richiesta di chiarezza da parte della lista Civicamente

“Domenica scorsa siamo venuti a conoscenza di qualcosa di poco chiaro relativo all’acqua potabile della scuola elementare – fanno sapere gli esponenti di Civicamente – in un primo momento sembrava ci fosse una problematica riguardante solo l’acqua calda, poi anche la fredda, poi ancora la calda, insomma una serie di notizie che hanno destato l’ansia, comprensibilissima, dei genitori preoccupati della confusione che circondava la qualità dell’acqua erogata a scuola. Da settimane sono in corso i lavori per la sostituzione della caldaia della scuola e sembra che in quel frangente siano emersi parametri della legionella oltre la soglia di normalità . Fortunatamente i valori non sono alti al punto da creare un serio allarme ma indicano, in ogni caso, la necessità di interventi per tutelare al massimo i bambini e il personale della scuola. Non avendo notizie certe ma solo “parole in libertà”, domenica sera abbiamo inviato una Pec al sindaco con la richiesta urgente di conoscere la motivazione in base alla quale l’Amministrazione comunicava dall’8 gennaio di non utilizzare l’acqua alla scuola elementare per due settimane e quali misure fossero state adottate nel frattempo. Nessuna risposta. Il giorno dopo, però, l’Amministrazione inviava una lettera a scuola con la quale si informava di non far usare agli utenti della scuola elementare l’acqua calda e fredda, in via precauzionale, fino a nuova indicazione”.

Le evoluzioni degli ultimi giorni