Trovata Legionella sotto limite d’allarme, vietato usare l’acqua a scuola

Trovata la legionella durante i campionamenti, niente acqua alla scuola primaria Carducci di San Vittore Olona.

Divieto di utilizzo dell’acqua alla scuola primaria Carducci di San Vittore Olona. Il motivo? Il batterio Legionella trovato durante i controlli effettuati dagli enti preposti. L’avviso è stato dato dal Comune sul sito web dell’Istituto comprensivo Carducci con la comunicazione “Esiti analisi acqua calda sanitaria e misure precauzionali”: “A seguito dei lavori di manutenzione sugli impianti termici eseguiti durante le festività natalizie e agli esiti inoltratici in data odierna (nota: oggi, 19 gennaio 2026) dal nostro Rspp delle successive analisi effettuate per la valutazione della qualità dell’acqua calda sanitaria sulla scuola primaria di via Carducci, si sono evidenziati superamenti inferiori ai limiti di allerta previsti dal D.Lgs 18/2023 per la Legionella Pneumophila” si legge nell’avviso.

Il divieto

“Al fine di garantire maggior tutela della salute degli utenti della struttura, si provvederà, anche se non strettamente necessario ai sensi della norma succitata, ad effettuare un intervento integrativo sugli impianti per eliminare definitivamente il batterio – si legge sempre nel documento – Fino a nuova comunicazione e a scopo precauzionale si fa divieto di utilizzo dell’acqua calda e fredda in tutto il plesso. Seguiranno nuove comunicazioni a seguito dei successivi campionamenti”. “Non c’è allarme – aggiunge il sindaco Marco Zerboni – Non è mai stata superata la soglia di allarme, il divieto è in via precauzionale”.