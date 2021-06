Le punta la pistola, la aggredisce e la rapina del Rolex da 25mila euro

Le punta la pistola, poi l'aggredisce e le porta via l'orologio che aveva al polso: è successo a Parabiago.

Le punta la pistola, momenti di paura

Terrore all'interno dell'agenzia immobiliare Maggiolini: un uomo, con in testa un casco integrale. è entrato nel negozio armato di pistola, ha chiesto alla titolare di consegnarli l'orologio che aveva al polso, dal valore di 25mila euro; ne è nata poi una breve colluttazione al termine della quale il tizio è poi scappato.

E' quanto accaduto intorno alle 18 di mercoledì 9 giugno 2021 nell’agenzia di via Castelnovo. Erano circa le 18. L'uomo, che aveva addosso un kway rosso, ha bussato alla porta: la titolare, una donna di 57 anni, ha aperto. Ma il tizio ha messo il suo piede tra porta e stipite, impugnando una pistola.

Così ha minacciato la donna dicendole di consegnare l'orologio che lei aveva al polso, un Daitona Rolex in acciaio dal valore da circa 25mila euro.

La colluttazione e la fuga

Tra i due è nata una colluttazione durante la quale il malvivente è riuscito a impossessarsi dell'orologio della donna per poi scappare all’esterno.

Da qui è partita la chiamata al 112, pochi istanti dopo fuori dall’attività è arrivata una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano che indagano sul fatto.

Per la donna un graffio a due dita della mano