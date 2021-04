Le foto dell’appartamento in fiamme a Castano

Un appartamento in fiamme: è successo stamani, martedì 13 aprile 2021, intorno alle 10 in via Bengasi a Castano Primo.

Appartamento in fiamme: arrivano i pompieri

Sul posto sono stati chiamati subito i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno e quelli di Legnano, insieme a un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate, all’automedica e a due pattuglie della Polizia Locale, che hanno chiuso la via per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio.

Nessun ferito

Per fortuna i pompieri sono riusciti a evitare che il rogo si propagasse anche in altre stanze dell’appartamento, che però per precauzione è stato dichiarato inagibile. Per fortuna non ci sono stati né feriti né intossicati.