Ladri in chiesa, fuga con 2mila euro delle offerte dei fedeli

Ladri in azione nella chiesa parrocchiale di Cuggiono: fuga con 2mila euro delle offerte dei fedeli.

Ladri in chiesa parrocchiale

Ladri in azione nella chiesa parrocchiale di Cuggiono. E' quanto successo la notte di lunedì 31 marzo 2025. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il parroco don Andrea Cardani che, entrato in chiesa, si è accorto della visita dei malviventi. Che, approfittando del buio, aveva divelto l'inferriata della finestra che dà sulla sacrestia e da qui avevano aperto un armadio metallico portandosi via le offerte dei fedeli che erano custodite all'interno.

Il bottino e la fuga

Una volta presi i contanti, pari a circa 2mila euro, i ladri son scappati. Le indagini sono in corso e vedono al lavoro i Carabinieri della Compagnia di Legano.