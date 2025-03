Ladri scatenati, nuovo furto a Arese mentre la famiglia è in casa

Ladri scatenati a Arese. L'ultimo furto in ordine di tempo ha visto i malviventi rubare in una villetta di via Gran Paradiso.

Tre individui sono scappati con sacchetti di refurtiva

È successo ieri sera, qualche minuto prima delle 20: tre individui sono fuggiti attraverso i giardini e lo spiazzo antistante la casa, correndo poi per il viale con sacchetti di refurtiva, rubata nella villetta singola del civico 24, mentre gli inquilini erano in casa.

Sul posto i Carabinieri che stanno effettuando le indagini

Sono tempestivamente intervenuti sul posto i Carabinieri, che stanno ora svolgendo le dovute indagini e verifiche del caso