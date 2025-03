Ladri salgono sul tetto della ditta, fanno un buco e "pescano" la refurtiva

Ladri salgono sul tetto di una ditta di San Vittore Olona e "pescano" le scatole da rubare.

Ladri sul tetto "pescano" la refurtiva

Si sono arrampicati sul tetto di un capannone di San Vittore Olona. Qui hanno spaccato il lucernario, calandosi dentro la struttura. E usando una corda con un gancio sono riusciti pescare (e rubare) alcune scatole di prodotti. E' l'incredibile furto avvenuto nella notte di martedì in una ditta di via Primo Maggio. I ladri hanno agito approfittando del silenzio e del buio. I ladri, come detto, sono arrivati fuori dal capannone e poi si sono arrampicati fino in cima. Da qui si sono aperti un buco dal quale hanno poi portato via alcune scatole di prodotti.

La fuga col bottino

Poi la fuga. Una volta arrivati in azione, i titolari hanno trovato il buco sul tetto e, a terra, alcune scatole rotte contenenti alcuni toner per stampati. Indagano i Carabinieri.