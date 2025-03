Ladri al Bicipark: più di una bici rubata ogni due giorni

Un mese di monitoraggio, più di un furto ogni due giorni: continua la conta delle bici sottratte dal Bicipark di Abbiategrasso da parte della FIAB.

Ladri di biciclette, man bassa al Bicipark

Una conta che il gruppo cittadino della FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, svolge mensilmente dallo scorso settembre puntando i suoi riflettori sul Bicipark della stazione, in via Felice Cavalotti. E una conta, va premesso, che con tutta probabilità fotografa una sottostima dei furti di biciclette, basandosi come spiegavano proprio i volontari di Abbiateinbici solo sui lucchetti trovati a terra tagliati o forzati.

Nel report di febbraio, Abbiateinbici rilevava come da settembre fossero sparite circa 40 biciclette: la metà di quelle che giornalmente vengono posteggiate lì dai pendolari

Il messaggio agli Amministratori

Ogni mese, dal gruppo viene inoltrato il report all'Amministrazione comunale, sollecitando una maggiore attenzione per la mobilità dolce e verso chi si muove in bici.