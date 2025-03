Emergenza sicurezza, il Comune preme per la ronda notturna

Torna in auge il tema della sicurezza e lo fa con una novità: il sindaco di Castano Primo Roberto Colombo è alle prese con le ultime limature riguardanti l'accordo finalizzato all'introduzione di una ronda notturna nelle strade castanesi.

Non solo i negozi, ora anche case e box hanno fatto i conti con il blitz del ladri

Una lunga sequela di furti in abitazioni, negozi e box. Motivi sufficienti questi affinché l'Amministrazione comunale guidata da Roberto Colombo prendesse dei provvedimenti per fermare l'ondata di microcriminalità che ha investito nelle ultime settimane proprio Castano Primo.

La scorsa settimana, infatti, diversi episodi hanno coinvolto alcuni residenti delle vie Acerbi, Tobagi e Magenta, nelle cui abitazioni i ladri sono riusciti a introdursi generando una serie di disagi per i proprietari di casa. Ad entrare in azione potrebbero essere stati due giovani italiani di circa 30 anni. Nei giorni scorsi a finire nel mirino dei ladri erano finiti anche alcuni negozi del centro, a cominciare da un negozio di vestiti e mercoledì scorso era stata la volta del bar del centro sportivo, dove erano stati sottratti 100 euro dal fondo cassa.

Di fronte a questo periodo nero i cittadini si dicono stufi e arrabbiati.

Un sentimento che il sindaco Colombo ha provato a intercettare promuovendo una soluzione: l'attivazione di una pattuglia in grado di affiancare quella dei carabinieri per sorvegliare il territorio nelle ore più trascurate. Il lavoro dell’Amministrazione che ha portato all’attivazione della ronda in paese Si è svolto pochi giorni fa un incontro tra Villa Rusconi stessa e una società specializzata in vigilanza privata. Non ne ha fatto mistero proprio Colombo che ha scandito:

«Un incontro proficuo, questo, che ci dà la possibilità di attivare concretamente una ronda nella nostra città». Si tratta, ha continuato, di «un progetto a cui stiamo lavorando da diversi mesi. E l'impennata di furti a cui abbiamo assistito nell'ultimo mese ci ha spinti ad agire in questa direzione».

Avviato anche il dialogo coi commercianti: sullo sfondo il tema sicurezza

Sempre il Comune ha intanto avviato un dialogo che coinvolge anche i commercianti. «Con la Polizia di Stato faremo un lavoro di prevenzione sulla sicurezza. Inviteremo al tavolo con la Polizia i nostri negozianti affinché si possa lavorare in sinergia e arginare il fenomeno che sta purtroppo mettendo a dura prova il nostro paese».

Incessante intanto il lavoro di Polizia Locale e Carabinieri

Non si ferma intanto il lavoro di sinergia tra le Forze dell’ordine che presidiano il territorio.

Uun altro importante servizio congiunto tra la Polizia Locale, con i Carabinieri della caserma di Castano e il “C.I.O.” (Compagnia di Intervento Operativo) è quello andato in scena in settimana Quando per diverse ore, più uomini e mezzi hanno pattugliato e perlustrato la città, mettendo in campo una serie di accertamenti e verifiche per quanto concerne la circolazione stradale e le aree esterne e boschive.